Lanthimos torna sul set, Emma Stone nel cast di 'And'

Emma Stone torna protagonista di Yorgos Lanthimos dopo La Favorita. L'attrice premio Oscar di La La Land è con Jesse Plemons (Il potere del cane), Willem Dafoe e Margaret Qualley (la star di Maid) nel cast di AND, il prossimo film del regista greco candidato all'Academy Award. Le riprese inizieranno il mese prossimo a New Orleans. Lo annuncia Searchlight Pictures. Ancora top secret la trama.

Yorgos Lanthimos ha diretto alcuni dei film più apprezzati dell'ultimo decennio tra cui The Lobster, candidato all'Oscar per la sceneggiatura originale, e Il sacrificio del cervo sacro, entrambi prodotti anche da Element Pictures. Il suo lungometraggio Dogtooth ha vinto il premio "Un Certain Regard" al Festival di Cannes nel 2009 ed è stato candidato al premio Oscar per il miglior film in lingua straniera nel 2011. Con una sceneggiatura sviluppata da Element Pictures e Film4, e scritta da Lanthimos ed Efthimis Filippou, il film è prodotto da Ed Guiney e Andrew Lowe di Element, insieme a Kasia Malipan e Lanthimos. Film4 ha co-finanziato il progetto. (ANSA).