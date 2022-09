Emma Marrone e Casadilego attrici in Alice nella città

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Fra le protagoniste della 20/a edizione di Alice nella città, la sezione autonoma e indipendente della Festa del cinema di Roma (13 - 23 ottobre) ci sono anche due artiste della musica come Emma Marrone e Casadilego.

La cantante pugliese, dopo il debutto da attrice in Gli anni più belli di Gabriele Muccino, si mette alla prova in un ruolo complesso per Il ritorno di Stefano Chiantini, presentato a Panorama Italia e più avanti in sala con Adler Entertainment.

Nel film si cala nei panni di Teresa, una giovane donna, che abita con Pietro (Fabrizio Rongione) in un quartiere periferico di una città di provincia. Insieme hanno un figlio di un anno, Antonio. I comportamenti di Pietro però mettono a rischio lei e Antonio, e Teresa per difendere il figlio arriva a compiere un gesto estremo, un gesto che le costa 10 anni di carcere. Quando torna, deve imparare a ricostruire la sua vita e il rapporto con il figlio. Emma sarà anche protagonista di un incontro moderato da Piera Detassis nel quale parlerà del suo rapporto con musica e cinema.

La cantautrice 19enne Casadilego (nome d'arte di Elisa Coclite), vincitrice di X factor nel 2020, debutta invece sul grande schermo con My Soul Summer di Fabio Mollo, dramedy nella quale interpreta Anita, 17 anni. L'incontro con un famoso cantante (interpretato d Tommaso Ragno) in una estate diversa da tutte le altre le farà conoscere il suo talento nascosto e confermerà la sua passione più grande: la musica. Il film dopo il debutto in Panorama Italia, sarà in sala con un'uscita evento il 24, 25 e 26 ottobre con Europictures. "Anita quando è con gli altri si sente a disagio, distante, altrove - spiega Mollo -. La musica è l'unico posto dove riesce a trovare se stessa".

Casadilego "è un talento vero e puro, un'artista che attraverso la musica racconta la vita. Era fondamentale darle lo strumento giusto per poter dare vita alle emozioni di Anita, e farla suonare e cantare dal vivo le ha permesso di farlo a pieno".

(ANSA).