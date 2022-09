Quadri, gioielli e copioni, all'asta oggetti di Betty White

(ANSA) - NEW YORK, 22 SET - Andranno all'asta circa 1500 oggetti della collezione di Betty White, l'attrice americana scomparsa a quasi cento anni lo scorso dicembre. Si tratta di gioielli, copioni di film, quadri e cimeli dai set di diverse produzioni tivù che saranno messi in vendita dalla Julien's Auctions. Tra gli oggetti all'asta anche le fedi appartenute all'attrice e al suo terzo e ultimo marito Allen Ludden, la sedia da regista dal set di 'Cuori senza età' (The Golden Girls), la serie televisiva statunitense andata in onda per la prima volta dal 1985 al 1992, e una sedia da regista ricamata ad ago che la stessa White fece per Ludden.

Betty White divenne famosa soprattuto per numerosi ruoli televisivi, come quello di Sue Ann Nivens nella serie Mary Tyler Moore (1973-1977) e di Rose Nylund in Cuori senza età. (ANSA).