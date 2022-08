Tiziano. L'impero del colore, viaggio in personalità artista

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Un ragazzo che, all'aprirsi del 1500, scende dalle montagne del Dogado per essere ricordato come "il più eccellente di quanti hanno dipinto". Straordinario artista e geniale imprenditore di se stesso, tanto innovativo nella composizione di un'opera quanto nel saperla vendere, Tiziano diviene in pochi anni pittore ufficiale della Serenissima e sommo artista ricercato dalle più ricche e famose corti d'Europa. E' il percorso che racconta Tiziano. L'impero del colore, diretto da Laura Chiossone e Giulio Boato, nelle sale il 3, 4, 5 ottobre con Nexo Digital, come apertura della nuova stagione di La Grande Arte al Cinema. Il docufilm scritto da Lucia Toso e Marco Panichella con la supervisione di Donato Dallavalle, una produzione Sky, Kublai Film, Zetagroup, Gebrueder Beetz e Arte ZDF ripercorre quasi un secolo di vita. Da Ferrara a Urbino, da Mantova a Roma fino alla Spagna di Carlo V e di suo figlio Filippo II, Tiziano attraversa il secolo illuminandolo con i suoi dipinti e ispirando artisti di tutte le epoche successive.

Perfetto interprete della religione e della mitologia e ritrattista di immediata potenza espressiva, domina il suo tempo oscurando i contemporanei, sempre tenendo fede al suo motto: "l'arte è più potente della natura". In Tiziano. L'impero del colore, "esperti, critici, studiosi e artisti internazionali raccontano la vita e lo stile dell'artista, il suo temperamento, le sue ambizioni. Ce lo raccontano nel film, fra gli altri, l'artista Jeff Koons; Amina Gaia Abdelouahab, curatrice indipendente e storica dell'arte; Brunello Cucinelli, stilista e imprenditore, finanziatore del Foro delle Arti; Francesca Del Torre, curatrice per la pittura italiana del Rinascimento al Kunsthistorisches Museum di Vienna: Miguel Falomir Faus, Direttore del Museo Nacional del Prado a Madrid; Tiziana Plebani, storica, cultrice di Storia moderna all'Università Ca' Foscari di Venezia. A comporre le vicende dell'artista anche le indagini sui suoi affetti, come quello per l'amatissima figlia Lavinia, e sui rapporti con le grandi personalità del suo tempo, dal poeta e intellettuale Pietro Aretino al celebre "rivale" Jacopo Tintoretto.