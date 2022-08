(ANSA) - NEW YORK, 05 AGO - James Franco sarà Fidel Castro in un film sul leader cubano. Lo scrive Deadline. La pellicola, intitolata 'Alina of Cuba', sarà diretta dal regista spagnolo Miguel Bardem e vedrà anche Mia Maestro nei panni di Natalia 'Naty' Revuelta, la socialite di origini cubane che ebbe un'appassionata storia d'amore con Castro. Ana Villafañe invece intepreterà Alina Fernandez ossia la figlia del rivoluzionario cubano.

La trama segue la storia vera di Fernandez, un'esule cubana nata da un incontro segreto tra Revuelta e Castro. Revuelta sacrificò la sua e la fortuna del marito medico per aiutare la fondazione della rivoluzione comunista. Fernandez seppe di essere la figlia di Castro all'età di dieci anni: la madre le rivelò alla fine che 'El Comandante' era il padre biologico.

Alina divenne critica acerrima di Castro e fu arrestata numerose volte nel tentativo di scappare. Fu anche classificata come dissidente e per questo le fu proibito di lasciare Cuba. Alla fine nel 1993 disertò in Spagna e fece di Miami la sua residenza definitiva. (ANSA).