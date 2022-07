Amiche trans, Le Favolose di Roberta Torre

Sono appena finite le riprese di Mi fanno male i capelli, il nuovo film di Roberta Torre con Alba Rohrwacher e Filippo Timi, omaggio a Monica Vitti. La regista ha intanto in postproduzione LE FAVOLOSE prodotto da Donatella Palermo con Rai Cinema, in predicato per la Mostra del cinema di Venezia (31 agosto - 10 settembre) dove la Torre portò il suo primo film Tano da morire nel 1997.

Tra realtà e finzione racconta la storia di sette amiche trans. Succede spesso che in morte le persone transessuali vengono private della loro identità. Le sette amiche si ritrovano per rievocare la loro amica Antonia, sepolta dalla famiglia vestita da uomo. (ANSA).