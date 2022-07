Fine riprese 100 Domeniche nuovo film Antonio Albanese

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Sono terminate le riprese di 100 domeniche il nuovo film di Antonio Albanese. Il lungometraggio è stato girato a Lecco e dintorni e le riprese hanno avuto una durata di 7 settimane. La sceneggiatura del film è scritta da Antonio Albanese e Piero Guerrera. Prodotto da Palomar e Leo in collaborazione con Vision Distribution, sarà distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution.

Antonio Albanese che è sia regista che protagonista del film ha tenuto a sottolineare: "con la fine delle riprese di 100 domeniche si conclude un'esperienza umana e professionale che ricorderò per sempre. Un gruppo di lavoro bello e coeso, che ha sposato un progetto condividendone le motivazioni più profonde.

Una grande compagnia di attori al servizio di un'idea. Una comunità - che conosco bene, essendoci nato e cresciuto - che ci ha regalato un appoggio incondizionato, discreto e felice.

Raccontare quella provincia - ha aggiunto -, i suoi sogni, le sue ambizioni, quella straordinaria coesione sociale e umana, è la realizzazione di un sogno che accarezzavo da parecchio tempo".

100 domeniche è la storia di Antonio, ex operaio di un cantiere nautico, che conduce una vita mite e tranquilla: gioca a bocce con gli amici, si prende cura della madre anziana, ha una ex moglie con cui è in ottimi rapporti ed Emilia, la sua unica e amatissima figlia. Quando Emilia un giorno gli annuncia che ha deciso di sposarsi, Antonio è colmo di gioia, può finalmente coronare il suo sogno regalandole il ricevimento che insieme hanno sempre sognato potendo contare sui risparmi di una vita.

La banca di cui è da sempre cliente sembra però nascondere qualcosa, i dipendenti sono all'improvviso sfuggenti e il direttore cambia inspiegabilmente di continuo.

L'impresa di pagare il matrimonio di sua figlia si rivelerà sempre più ardua e Antonio scoprirà, suo malgrado, che chi custodisce i nostri tesori non sempre custodisce anche i nostri sogni. (ANSA).