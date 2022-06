A Matt Dillon premio alla carriera a Locarno

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Il Lifetime Achievement Award del Locarno Film Festival (3 - 13 agosto) per le personalità cinematografiche con una carriera straordinaria, sarà assegnato a Matt Dillon. La premiazione di giovedì 4 agosto in Piazza Grande sarà accompagnata dalla proiezione di Drugstore Cowboy di Gus Van Sant (1989) e City of Ghosts diretto dall'attore nel 2002, e da un incontro con il pubblico venerdì 5 agosto al Forum @Spazio Cinema.

Dal suo debutto a 14 anni in Over the Edge di Jonathan Kaplan, (1979), Matt Dillon ha saputo attraversare numerosi territori cinematografici, grazie a incontri come quello con Francis Ford Coppola - a cui si devono I ragazzi della 56/a strada (1983), Rusty il selvaggio (1983) , a film di genere come Sex Crimes - Giochi pericolosi di John McNaughton (1998), Tutti pazzi per Mary di Bobby e Peter Farrelly (1998) - sino a incursioni nel cinema d'autore europeo con La casa di Jack (2018) di Lars von Trier e Nimic (2019) di Yorgos Lanthimos. Un percorso attoriale condotto sempre nel segno della libertà e della ricerca.

"Matt Dillon incarna con suprema libertà un'idea di artista e di cinema americano che amiamo profondamente - spiega il direttore del Locarno Film Festival Giona A. Nazzaro -.

L'inquietudine della giovinezza e la libertà della maturità. Un interprete che ha saputo costruire un successo duraturo e transgenerazionale senza mai rinunciare a esplorare nuove sfide e linguaggi. Attore e regista sorprendente, Dillon rappresenta il meglio di un'idea di cinema statunitense nata negli anni Settanta e allo stesso tempo celebra il coraggio delle scelte non convenzionali. Siamo onorati di celebrare con lui il 75esimo anniversario del Locarno Film Festival." (ANSA).