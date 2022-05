A Cannes si balla con Elvis, David Bowie e Lee Lewis

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Festival e biopic musicali sono ormai un binomio sempre più vincente e il prossimo Festival di Cannes (17-28 maggio) non è da meno. In questa edizione sono ben tre le star musicali che verranno ricordate con altrettanti lavori: ELVIS diretto da Baz Luhrmann che narra la vita di Elvis Presley, il complicato rapporto col manager Colonnello Tom Parker e la relazione con la moglie Priscilla Presley; MOONAGE DAYDREAM, documentario pieno di inediti di Brett Morgen dedicato a David Bowie e, infine, JERRY LEE LEWIS: TROUBLE IN MIND ancora un docu, a firma di Ethan Coen, dedicato al cantautore e pianista statunitense tra i maggiori esponenti del rock n'roll.

Partendo da quest'ultimo, l'unico tra l'altro dedicato a un musicista ancora vivo (Lee Lewis ha 86 anni), si tratta di un film che passerà a Cannes nella sezione 'proiezioni speciali' che può rivendicare un primato: è il primo film che Coen ha diretto senza suo fratello Joel.

Nel segno del glamour e delle star ci sarà invece fuori concorso ELVIS di Baz Luhrmann (MOULIN ROUGE), uno dei film più attesi sulla Croisette che racconta la vita del Re del Rock and Roll, Elvis Presley (Austin Butler). Centrale in questa biopic il rapporto con il suo manager, il colonnello Tom Parker (Tom Hanks), con il quale Elvis intreccerà un sodalizio artistico della durata di circa vent'anni. Il film si concentra proprio su questo rapporto complesso, a partire dall'ascesa della prima rockstar della storia fino al raggiungimento della fama mondiale.

Infine MOONAGE DAYDREAM, documentario di Brett Morgen dedicato a David Bowie re assoluto del pop-rock. Il film, il primo approvato ufficialmente dagli eredi e prodotto da Universal Pictures Content Group e Neon, racconta Bowie attraverso filmati, performance e musica inediti. L'idea di Morgen è stata quella di esplorare le tante forme d'arte sperimentate dall'artista nel corso della sua vita: danza, pittura, scultura, collage video e audio, sceneggiatura, recitazione e teatro dal vivo. (ANSA).