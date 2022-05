Imperfetti criminali, 'soliti ignoti' del terzo millennio

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - IMPERFETTI CRIMINALI di Alessio Maria Federici, come indica lo stesso film, è dedicato "a tutti quelli che perdono da una vita", insomma ai perdenti, ai loser di tutte le età. Personaggi, tra l'altro, che hanno una lunga tradizione nel cinema italiano. Ovvero quei perdenti, quegli ingenui, anche quando criminali, che ricordano I SOLITI IGNOTI, film del 1958 di Mario Monicelli, più volte citato da Alessio Maria Federici.

Al centro di questa storia di amicizia e riscatto sociale proposta da IMPERFETTI CRIMINALI - in onda dal 9 maggio su Sky Cinema e in streaming su NOW - ci sono quattro guardie giurate romane per niente temerarie, ma sicuramente molto amiche: Riccardo (Filippo Scicchitano), Amir (Babak Karimi), Pietro (Fabio Balsamo) e Massimo (Guglielmo Poggi).

Ora quando Amir, che ha sulle spalle una famiglia più che numerosa a cui badare, perde il lavoro per una défaillance, i suoi colleghi-amici faranno di tutto per farlo riassumere. Riccardo, Pietro e Massimo, pensano bene di mettere su addirittura una rapina ai danni della ricca gioielleria di Via Veneto del perfido e spocchioso Meier (Greg). Un furto con tanto di buco sulla parete e studiato fin nei minimi particolari e dopo molte opportune consulenze, proprio come è per I SOLITI IGNOTI.

Ma per dare ritmo a questa commedia leggera e gradevole ci si mette, per fortuna, anche il diavolo di mezzo. L'aristocratico Meier è infatti sotto inchiesta della polizia e così la banda diventa involontariamente una sorta di cavallo di Troia per i poliziotti (tra cui il bulimico e tenero Massimiliano Bruno) coinvolti nell'indagine che cominciano così a registrare, grazie a mille cimici, le vite delle tre guardie giurate. Anzi la partecipazione involontaria ai loro drammi - che si rivelano un po' come una telenovela in cui si ride e si piange - da parte dei poliziotti con tanto di cuffia e alle prese con le loro intercettazioni ambientatali, è forse tra le cose più divertenti di questo film. E questo fino all'incredibile finale.

Nel cast di IMPERFETTI CRIMINALI anche Matteo Martari, Anna Ferzetti, Sara Baccarini, la criminologa Roberta Bruzzone (nel ruolo di se stessa) e un cameo di Pino Insegno. (ANSA).