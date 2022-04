Cannes: Z (Comme Z), film d'apertura contestato da Kiev

(ANSA) - ROMA, 24 APR - L'Istituto Ucraino, che rappresenta la cultura di questo paese nel mondo, ha inviato una lettera ufficiale al Festival di Cannes e al regista francese Michel Hazanavicius, chiedendo di rinominare il film d'apertura 'Z (Comme Z)'. Motivo della contesa: la Z potrebbe essere vista come una provocazione essendo un simbolo pro-invasione russa dell'Ucraina. È quanto riporta il sito di Variety.

Si legge nella lettera firmata dal direttore generale Volodymyr Sheiko: "Riteniamo che cambiare il titolo del film di apertura del Festival di Cannes sarebbe un gesto contro la barbarie, la violenza e il terrore dell'esercito russo". Ora la commedia sugli zombi di Hazanavicius si intitola Z (Comme Z) in Francia, ma il titolo internazionale è FINAL CUT. A Cannes il film è però registrato come Z (Comme Z), anche se il regista francese afferma che il festival farà riferimento al titolo originale.

Natalie Movshovych, responsabile cinema all'Istituto ucraino, ha sottolineato poi che in Russia "i media locali hanno già utilizzato il titolo del film, pubblicando articoli che potrebbero essere riassunti come: 'Vedi? Ci stanno sostenendo.' Chiediamo al direttore artistico Thierry Frémaux e a Michel Hazanavicius di cambiare il titolo a nome di tutte le vittime della regione di Kiev, Mariupol e Kharkiv".

La lettera dell'Istituto ucraino contesta poi anche la decisione di mettere in concorso l'ultimo film del regista russo Kirill Serebrennikov, TCHAIKOVSKY'S WIFE. Si accusa Serebrennikov non come artista", ma per il suo rapporto con l'ex vice capo dell'amministrazione presidenziale Vladislav Surkov.

