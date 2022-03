Oscar: Lin-Manuel Miranda esposto al Covid, resta a casa

(ANSA) - NEW YORK, 27 MAR - Lin-Manuel Miranda non parteciperà di persona alla serata degli Oscar perché la moglie questo fine settimana è risultata positiva al Covid. Il creatore di "Hamilton" è candidato per "Dos Oranguitas", una ballata per il cartone della Disney "Encanto". In caso di vittoria nella categoria miglior canzone originale, potrebbe entrare a far parte del ristrettissimo club degli "Egot", i vincitori di Emmy, Grammy, Oscar e Tony.

Miranda ha anche firmato la regia di "Tik Tock...Boom", il musical sul creatore di "Rent" Jonathan Larson entrato due volte in cinquina per il migliore attore (Andrew Garfield) e il miglior editing. La decisione di disertare la serata è stata presa da Lin-Manuel per "eccesso di prudenza" - sia lui che i figli sono negativi al Covid - mentre crescono i timori che la "notte delle stelle" di stasera, e le molte feste che la accompagnano, si trasformino in focolai di contagio nonostante le strette misure di contenimento del virus ordinate dall'Academy. E' andata così ai Bafta, i premi del cinema britannico, che il 13 marzo ha provocato casi di positività 'eccellenti': Kenneth Branagh, Ciaran Hinds e i produttori di "The Mitchells vs. the Machines" Phil Lord e Christopher Miller hanno preso il Covid dopo aver partecipato alla cerimonia. (ANSA).