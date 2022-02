Il trio di Forrest Gump si riunisce per nuovo film 'Here'

(ANSA) - NEW YORK, 18 FEB - Il trio dietro l'iconico film 'Forrest Gump' (1994) si riunisce per un nuovo film, 'Here', basato dell'omonimo libro a fumetti del 2014 di Richard McGuire.

Il film vedrà come protagonista Tom Hanks, mentre la regia sarà affidata a Robert Zemeckis e la sceneggiatura a Eric Roth. Tutti e tre hanno vinto un Oscar per Forrest Gump, rispettivamente 'miglior attore, 'miglior regia' e 'miglior sceneggiatura non originale'.

Il libro 'Here' è incentrato su una stanza e racconta gli eventi che accadono in quello spazio in un arco di tempo di centinaia di migliaia di anni. Il trio dietro il progetto cinematografico, che sarà prodotto da Playtone and ImageMovers, si riunisce per la prima volta dai tempi di Forrest Gump.

