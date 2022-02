LA, Italia 22 apre con Storaro, Ferretti, Lo Schiavo

L'Ultima cena' di Leonardo da Vinci nello straordinario cortometraggio firmato dai tre volte premio Oscar Vittorio Storaro, Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, arriva a Hollywood. 'The Last Supper: the Living Tableau' sarà presentato in anteprima mondiale, domenica 20 marzo, in apertura di "Los Angeles - Film, Fashion and Art Festival" al TCL Chinese Theater (20-26 marzo) kermesse promossa col sostegno del MiC e di Intesa Sanpaolo e il patrocinio del MAECI. La 17esima edizione dell'evento fondato e prodotto da Pascal Vicedomini con l'Istituto Capri nel mondo, il Consolato Generale e l'IIC in Los Angeles, RS Productions, Fenix Entertainment è dedicata come tradizione alle eccellenze del cinema italiano, alla vigilia della notte degli Oscar.

Fortemente voluta e diretta dall'artista Armondo Linus Acosta, in collaborazione i tre Maestri della cinematografia italiana, l'opera 'The Last Supper: the Living Tableau' (già stata mostrata a Roma nella Chiesa degli Artisti, per il Corpus Domini 2021) vivrà a Hollywood l'anterpima mondiale in una sala cinematografica. "In questo momento ogni vita umana del pianeta terra è fragile - spiega l'autore - Ecco perché ho creato 'The Last Supper: The Living Tableau'. Desidero riconsiderare la grazia e la bellezza di questa vita''. Tutti i particolari del dipinto (1494-1498) realizzato nel refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie a Milano - sono stati ricostruiti fedelmente. Per i costumi realizzati calchi di gesso, la pittura è resa viva grazie all'arte dei maestri del cinema italiano, gli attori tutti non professionisti sono stati scelti per la somiglianza con i protagonisti del capolavoro. ''Siano felici di festeggiare con questa straordinaria opera tre grandi artisti, orgoglio italiano nel mondo'' dichiara Mark Canton, presidente onorario del festival al fianco di Tony Renis e quest'anno anche dell'attore Robert Davi. Nel board di "LA, Italia" anche i premi Oscar Bobby Moresco, Nick Vallenlonga, Marina Cicogna, Franco Nero e l'ex presidente di AMPAS Cheryl Boone Isaacs.