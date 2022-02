Zendaya in Challengers, il nuovo film di Guadagnino sul tennis

Zendaya, Josh O'Connor e Mike Faist per il nuovo film di Luca Guadagnino, Challengers, secondo quanto anticipa Deadline. La MGM ha recentemente acquisito i diritti con la produzione di Amy Pascal, Guadagnino, Zendaya e Rachel O'Connor della Pascal Pictures. Justin Kuritzkes ha scritto la sceneggiatura.

La storia segue Tashi (Zendaya), una tennista diventata allenatore, che ha preso suo marito, Art, e lo ha trasformato da un giocatore mediocre in un campione del Grande Slam di fama mondiale. Per scuoterlo dalla sua recente serie di sconfitte, gli fa giocare un evento "Challenger" - vicino al livello più basso del torneo del tour professionistico - dove si ritrova in piedi dall'altra parte della rete rispetto a un tempo promettente, ora bruciato Patrick: il suo ex migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Il film è in preparazione per marzo ed ha preso il volo quando la star di Euphoria e di Dune ha accettato il ruolo di Tashi, O'Connor (premio Emmy per il principe Carlo di The Crown 4) e Faist (nomination ai Bafta per il Riff di West Side Story di Steven Spielberg) hanno iniziato i colloqui per unirsi nel progetto.

Il regista di Chiamami col tuo nome e Suspiria, è attualmente in post-produzione dell'attesissimo Bones and All con Timothée Chalamet e Taylor Russell (si vedrà a Cannes?). (ANSA).