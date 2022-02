Oscar: cerimonia 94/a edizione avrà vari presentatori

Da nessun presentatore ad una valanga. Secondo quanto scrive Hollywood Reporter la 94/a edizione degli Oscar avrà presentatori multipli, presumibilmente uno per ogni ora.

La decisione di avere nuovamente un presentatore per la cerimonia più importante nel mondo del cinema viene dopo un 'digiuno' di tre anni. Sempre secondo Hollywood Reporter la formula dei presentatori multipli servirà anche ad attrarre diversi tipi di pubblico. La cerimonia sarà trasmessa dal network Abc e si svolgerà il prossimo 27 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles.

Tra i candidati italiani ci sono Paolo Sorrentino che con il suo film 'E' stata la mano di Dio', concorre nella sezione 'miglior film internazionale, Enrico Casarosa per il film di animazione Luca (Disney) e Massimo Cantini Parrini per i costumi di Cyrano.

(ANSA).