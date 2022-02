30 anni Maledetto il giorno che t'ho incontrato, subito sold out

È andato sold-out in appena 48 ore l'incontro con il pubblico che Carlo Verdone e Margherita Buy terranno lunedì 14 dicembre alle ore 21.00 a Roma alla Nuvola inserito nella rassegna culturale "Riemergere" organizzata da EUR Spa, per festeggiare i 30 anni dall'uscita in sala di "Maledetto il giorno che t'ho incontrato", film tra i più amati e ormai di culto del regista e attore romano. A poche ore dal post con il quale Carlo Verdone, sui propri canali social, ha lanciato l'invito a non mancare questo appuntamento, la risposta dei fan non si è fatta attendere: sono terminati i biglietti per i 1800 posti disponibili per l'incontro e la proiezione. L'evento, condotto dal critico e regista Mario Sesti, si inserisce nel format Standing Ovation, dedicato a film ed interpreti che hanno lasciato un segno nell'immaginario collettivo attraverso personaggi e storie. "La notizia di aver raggiunto in così poco tempo un sold-out di 1.800 biglietti alla Nuvola mi riempie di gioia - commenta Carlo Verdone -. Ma mi porta a considerare che la voglia di stare insieme e condividere un film c'è. Quindi lo prendo come uno splendido auspicio per il futuro delle nostre sale pronte ad accogliere spettatori nella condivisione di un buon prodotto. Ringrazio quindi coloro che verranno ad ascoltare me, Margherita Buy e la sceneggiatrice Francesca Marciano, testimoniandoci affetto e stima, ma anche i vertici di EUR Spa che organizza la manifestazione, EUR Culture, Volume Entertainment, Socio Aci e il curatore Mario Sesti per l'idea di organizzare questa bella iniziativa e per il loro grande supporto a una serata che per me resterà indimenticabile. Concludo con un forte: Viva il Cinema, viva la Sala! E un grazie di cuore a tutti gli spettatori". Nel suo lungo post Verdone aveva ricordato: "Gli anni 80 e 90 furono per me pieni di slancio creativo e riuscivo a sfornare quasi un film all'anno. Io non ho nessuna classifica dei miei film più riusciti. Non la devo fare io, la deve fare il pubblico. Ed ognuno ha il suo preferito. Per me sono tutti miei 'figli' e rappresentano un periodo, un momento della mia vita, della mia età che avanza. Certamente questo film vive, ancora oggi, di una luce particolare e mi è molto caro per motivi che spiegherò all' incontro. Perdonate il lungo post ma alcuni dettagli dovevo darveli. Questa pellicola, per concludere, ha un record mondiale che non potrà mai esser battuto: quello di aver usato ben 5 brani di Jimi Hendrix. Oggi con la famiglia che detiene severamente i diritti sarebbe assolutamente impossibile"