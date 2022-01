Filming Italy - Los Angeles, Giannini presidente onorario

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - La settima edizione di Filming Italy - Los Angeles con l'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles si terrà dal 28 febbraio fino al 3 marzo 2022 a Los Angeles, in collaborazione con APA (Associazione Produttori Audiovisivi) e sotto gli auspici del Consolato Generale d'Italia a Los Angeles.

Il presidente onorario di questa edizione sarà Giancarlo Giannini.

Creato e organizzato da Tiziana Rocca, Agnus Dei e dall'Istituto Italiano di Cultura Los Angeles, Filming Italy - Los Angeles oltre a promuovere l'Italia come set cinematografico e ponte tra la cultura italiana e americana, sostiene la crescita culturale italiana attraverso il suo cinema, l'internazionalizzazione dei prodotti dell'audiovisivo italiani e supporta le relazioni interculturali tra i vari registi, produttori ed artisti.

"Tornare a Los Angeles quest'anno è un'emozione particolare, considerato il periodo di chiusura che tutto il mondo ha vissuto e i momenti di incertezza che stiamo ancora affrontando", dichiara Tiziana Rocca, che è anche Direttore artistico del Festival. "Ci saranno tantissime opere, ne abbiamo già selezionato oltre 50, tra film, serie televisive, cortometraggi e docu-film italiani, molti dei quali ancora inediti.

Affronteremo la riapertura con un festival che si terrà al 50% dal vivo, non abbandonando l'altra metà in digitale, che grazie alla piattaforma streaming ha permesso una sempre maggiore partecipazione del pubblico, tra cui tantissimi giovani studenti dislocati in diverse aree degli Stati Uniti. Dopo il successo della passata edizione, non mancheranno le masterclass e i panel , con cui affronteremo il futuro della settima arte e la sua sempre più difficile ripartenza".

"Filming Italy - Los Angeles è tra gli appuntamenti di promozione del cinema italiano più attesi e seguiti negli Stati Uniti. Sono felice che sia uno dei primi eventi a tornare 'in presenza' nel 2022, e uno dei primi del mio mandato a Los Angeles", aggiunge Emanuele Amendola, Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles. (ANSA).