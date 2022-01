La famiglia de Il lupo e il leone, predatori ma 'fratelli'

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Anche tre orfani, "provenienti da specie diverse, possono essere una famiglia, l'incontro di tre anime, e non è questione di razza, credo o religione". Un messaggio, da trasmettere ai bambini in forma di favola moderna nella quale si dimostra che anche due predatori come un lupo e un leone possono formare tale nucleo. E' l'impronta che Gilles De Maistre ha dato a Il lupo e il leone, il nuovo adventure /family movie in arrivo nelle sale il 20 gennaio con 01 Distribution, che ruota intorno alla protezione del regno animale e dell'ecosistema.

Una ricetta basata su spettacolarità, grazia e realismo e un massimo rispetto degli animali durante le riprese, articolate lungo mesi, che ha già portato al successo internazionale del precedente film del regista, Mia e il leone bianco. A formare la nuova famiglia sui generis è Alma, (Molly Kunz), studentessa di musica di New York. La ragazza, tornata, dopo la morte del nonno, in Canada, si trova a trovare e salvare un leoncino destinato a un circo e sopravvissuto a un disastro aereo, e un raro esemplare di lupa d'argento con il suo lupacchiotto. Quando la lupa scompare, Alma rinuncia a tutto per crescere i due cuccioli. I due animali però una volta adulti vengono considerati un pericolo e sottratti alla giovane donna. Una separazione alla quale nessuno dei tre si rassegna. L'idea del film è stata concepita da De Maistre con Kevin Richardson, zoologo esperto di leoni che aveva già lavorato con il regista per Mia e il leone bianco, e Andrew Simpson, addestratore famoso per il lavoro con i lupi (da Il Trono di spade a The revenant). In ogni fase della produzione è sempre stato centrale il benessere degli animali: "Questi due mitici predatori ci mostrano come riescono a diventare fratelli, nonostante siano nemici in natura" spiega il cineasta. Gli animali "non sono mai stati forzati ad andare d'accordo. La loro relazione è cresciuta fin da quando erano piccoli, e condividono un legame indissolubile". Tanto che, non potendo essere lasciati in natura, continuano a vivere insieme in Canada, con Andrew Simpson: "Abbiamo lavorato per assicurarci che avessero una buona vita". (ANSA).