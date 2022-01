Macbeth di Joel di Coen dal 14 gennaio su Apple Tv

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Macbeth con Denzel Washington e Frances McDormand, adattamento audace e feroce di Joel Coen girato in bianco e nero, arriverà il 14 gennaio su Apple Tv+. Due degli attori più famosi di Hollywood e un regista di altrettanta fama, per dare vita ad un nuovo adattamento cinematografico di una tragedia shakespeariana storia di omicidio, follia, ambizione e astuzia rabbiosa. Prodotto da A24 e IAC Films, Macbeth è basato sull'opera teatrale di William Shakespeare e adattato per lo schermo dal premio oscar Joel Coen, che cura anche la regia. Nel cast anche Bertie Carvel, Alex Hassell, Corey Hawkins, Harry Melling e Brendan Gleeson.

I produttori sono Joel Coen, Frances McDormand e Robert Graf.

Il casting è di Ellen Chenoweth, le musiche di Carter Burwell, i costumi di Mary Zophres, il montaggio di Lucian Johnston e Reginald Jaynes, le scenografie di Stefan Dechant e la fotografia di Bruno Delbonnel.

Di Macbeth è stato da poco rilasciato un nuovo trailer, mentre erano già noti l'artwork e le prime immagini. Un progetto cupo, in cui Joel Coen si trova per la prima volta a lavorare senza la presenza del fratello Ethan accanto.

Un'opera dai forti chiaroscuri e rabbia incantatoria. (ANSA).