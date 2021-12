Da Matrix a Pinocchio i film imperdibili del 2022 al cinema

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Mai come quest'anno i film 'imperdibili' 2022 sono nel segno della nostalgia, del mondo come era prima. Si moltiplicano così i sequel e i film storici e nessuno racconta il presente. Si parte così, forse non a caso, già il 1 gennaio con MATRIX RESURRECTIONS, sequel in tono minore e autoironico della saga con Keanu Reeves, questa volta a firma della sola Lana Wachowski (manca Lilly). Questa nostalgia diffusa 'a pioggia' nel 2022 vede il ritorno dei classici come MACBETH, CYRANO e JURASSICK WORLD per fare solo qualche esempio.

Il 5 gennaio esce in sala THE KING'S MAN - LE ORIGINI: azione, avventura, aplomb inglese e buoni sentimenti, il tutto mescolato insieme per un franchise inossidabile. Una storia di guerra basata sul fumetto 'The Secret Service' di Mark Millar e Dave Gibbons con soggetto e regia di Matthew Vaughn che ha firmato anche la sceneggiatura con Karl Gajudusek e con nel cast Gemma Arterton, Matthew Goode, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes e Tom Hollander.

A febbraio è poi la volta di ASSASSINIO SUL NILO con Kenneth Branagh che dopo 'Assassinio sull'Orient Express' torna, oltre che alla regia, per la seconda volta nelle vesti di Hercule Poirot, il detective belga inventato da Agatha Christie.

È poi la volta di un inedito MACBETH che guarda a Fritz Lang, ma è girato in uno spartano bianco e nero e in formato 1.19:1 da Joel Coen, per la prima volta alla regia senza il fratello Ethan. Nel cast di questo film: Brendan Gleeson, la moglie del regista Frances McDormand, e Denzel Washington nei panni del tormentato Macbeth.

Ancora per la serie classici rivisitati, a marzo arriva un singolare CYRANO, un musical firmato da Joe Wright e ambientato in Sicilia con protagonista un attore non con il nasone, ma questa volta di bassa statura come Peter Dinklage. Roxanne è interpretata da Haley Bennett (La ragazza del treno). Tra i film più attesi c'è PINOCCHIO di Guillermo del Toro. Musical in stop motion ispirato alla fiaba di Collodi, segue le straordinarie avventure di questo burattino, anima innocente, che si imbarca in un viaggio straordinario che lo condurrà ad una profonda comprensione di suo padre e del mondo reale. (ANSA).