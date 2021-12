Debutto di John Wick: Chapter 4 con Keanu Reeves rinviato a 2023

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Un ironico teaser sulle musiche dell'' Estate' da Le Quattro stagioni di Antonio Vivaldi, ambientato in un affollato ufficio vintage in piena attività dove viene riaperto il dossier John Wick. E' la forma utilizzata dalla Lionsgate per annunciare il rinvio, di quasi un anno, del debutto nelle sale Usa per John Wick: Chapter 4 di Chad Stahelski con Keanu Reeves mattatore. Il film che sarebbe dovuto uscire il 27 maggio 2022 arriverà invece il 24 marzo 2023.

La saga action che ha al centro Reeves (dal primo gennaio di ritorno nelle sale con un altro attesissimo sequel Matrix: Resurrections) nei panni di un ex sicario con nemici molto pericolosi, ha incassato con i primi tre capitoli oltre 573 milioni di dollari nel mondo. In 'John Wick Chapter 4', la cui uscita era già stata rimandata per il covid, ci sono fra i cointerpreti Laurence Fishburne, Ian McShane, Lance Reddick, Rina Sawayama, Donnie Yen, Bill Skarsgard, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins e Clancy Brown.

In un'intervista per Esquire, Reeves ha anticipato che il nuovo film potrebbe aprirsi con una sequenza nella quale è su un cavallo nel deserto: "spero di essere capace di galoppare veloce - ha spiegato l'attore, mentre era ancora impegnato nelle riprese -. Sto prendendo lezioni per riuscirci". L'interprete di Speed ama molto i film di John Wick, tanto che il terzo è anche andato a vederlo in un cinema in mezzo al pubblico: "Volevo immergermi nell'esperienza - ha spiegato - questi film sono fatti per essere guardati sul grande schermo mentre mangi popcporn". (ANSA).