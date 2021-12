Primo film arabo di Netflix è remake di Perfetti sconosciuti

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - In Italia è stato un grandissimo successo e anche un film fenomeno sociale, ora Netflix ha scelto l'adattamento di Perfetti Sconosciuti come primo film originale arabo. Il servizio di streaming ha anche siglato un accordo preliminare con il produttore principale del film, la Front Row Filmed Entertainment con sede a Dubai, che coinvolge altri possibili titoli in cantiere, secondo Variety.

L'attesissimo remake arabo di "Perfect Strangers" avrà un cast pan-arabo di alto livello tra cui la libanese Nadine Labaki e la star egiziana Mona Zaki. È diretto dall'esordiente libanese Wissam Smayra. L'originale Perfetti Sconosciuti è stato diretto nel 2016 dall'italiano Paolo Genovese (dal 23 dicembre in sala con il nuovo Supereroi) e prodotto da Medusa Film, Leone Film Group e Lotus Productions. Ha incassato oltre 31 milioni di dollari a livello nazionale e ha generato remake in 18 territori tra cui Francia, Germania, Spagna, Grecia e Corea del Sud che hanno incassato un totale stimato di 270 milioni di dollari in tutto il mondo. (ANSA).