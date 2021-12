Asghar Farhadi, polemiche e Oscar? Io faccio solo film

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Ho scritto una lettera aperta per spiegare la mia posizione a chi mi accusa di essere da una parte (con il sistema) e dall'altra (contro il sistema). In questa lettera dico a chi presenta il mio film in corsa agli Oscar: se lo dovete fare per farmelo poi pesare, siete liberi di non farlo. Io sono solo uno che fa film". Così il regista iraniano Asghar Farhadi, a Roma per presentare UN EROE in sala dal 3 gennaio distribuito da Lucky Red, replica alle polemiche di due settimane fa che lo avevano portato minacciare il ritiro del suo film, candidato dell'Iran per la corsa agli Academy Awards. "Sia i filo-governativi sia l'opposizione hanno questa voglia di appropriarsi di qualcuno - aggiunge - . E devo dire, per quanto mi riguarda, non è la prima volta che succede". (ANSA).