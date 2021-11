Moda, Piccioli presidente giuria fashion film festival

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Il direttore creativo di Valentino Pierpaolo Piccioli sarà il presidente della giuria dell'ottava edizione del Fashion Film Festival Milano, che si terrà dal 14 al 18 gennaio 2022 durante la Milano Fashion Week- Men's Collection.

Il 14 gennaio l'evento internazionale, fondato e diretto da Constanza Etro, che celebra il connubio fra moda e cinema, aprirà la sua rassegna con un format ibrido, digitale e in presenza, in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana. Il Fashion Film Festival celebra la sua ottava edizione con una giuria internazionale dove siedono, tra gli altri, l'attrice Alba Rohrwacher, il fotografo Vincent Peters e l'attivista Lea T.

In programma film premiere, progetti speciali e una selezione ufficiale con 260 opere scelte su migliaia di fashion film pervenuti da oltre 60 nazioni. (ANSA).