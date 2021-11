Il film-opera Gianni Schicchi al Teatro Comunale di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 25 NOV - Il Teatro Comunale di Bologna ospiterà il 28 novembre alle 18 (il giorno dopo la prima proiezione assoluta al 39esimo Torino Film Festival) il film-opera "Gianni Schicchi" dall'omonima opera di Giacomo Puccini su libretto di Giovacchino Forzano, firmato da Damiano Michieletto, celebre quanto discusso regista di teatro, di quello musicale in particolare. Il film, girato in provincia di Siena e prodotto da Genoma Film, ha come protagonista l'Orchestra del teatro Comunale diretta da Stefano Montanari.

Oltre a Damiano Michieletto, che ha curato l'adattamento cinematografico, la realizzazione di "Gianni Schicchi" ha avuto la produzione creativa di Elisabetta Bruscolini, le scenografie di Paolo Fantin, i costumi di Nicoletta Ercoli e Alessandra Carta. Il suono in presa diretta è stato curato da Giandomenico Maria Petillo, il montaggio da Fabrizio Franzini e la cinematografia da Alessandro Chiodo. Protagonisti della pellicola il baritono Roberto Frontali nel ruolo del titolo e Giancarlo Giannini, che interpreta l'inedita parte di Buoso Donati, voluta da Michieletto. Con loro Federica Guida nei panni di Lauretta ( è sua la celeberrima aria "Oh mio babbino caro"), Vincenzo Costanzo in quella di Rinuccio, Manuela Custer come Zita, Giacomo Prestia come Simone e i tantissimi comprimari. La proiezione sarà preceduta da una presentazione del regista Damiano Michieletto, del direttore Stefano Montanari e con la presenza di parte del cast artistico. Biglietti in vendita online su Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro Comunale. (ANSA).