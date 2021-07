Suicide Squad, azione e musica con i supereroi DC

ROMA - Nonostante la durata, oltre due ore, e la prevedibile trama piena d'azione e superpoteri, THE SUICIDE SQUAD - MISSIONE SUICIDA dello sceneggiatore e regista James Gunn non ti annoia neppure un momento e soprattutto ti fa battere continuamente il piede al ritmo di una musica onnipresente e molto tonica. Come se non bastasse, per questo film, in sala dal 5 agosto con la Warner, con eroi DC che non ti fanno affatto rimpiangere quelli Marvel, l'ironia è garantita da dialoghi niente male e sempre puntuali per un action movie. E così non a caso anche su Rotten Tomatoes arriva al 97% di gradimento da parte della critica.

Che succede nel film? Ci ritroviamo subito nell'inferno, cioè a Belle Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità degli Stati Uniti, dove sono rinchiusi i peggiori supercriminali. Per loro si apre una possibilità di uscire e unirsi alla super segreta Task Force X. Al motto di 'O la va o la spacca' si riunisce così una serie di criminali per una missione appunto suicida. Tra questi: Bloodsport (Idris Elba), Peacemaker (John Cena), Capitan Boomerang (Jai Courtney), Ratcatcher 2 (Daniela Melchior), Savant (Michael Rooker), King Shark (Sylvester Stallone), Blackguard (Pete Davidson), Javelin e la psicopatica più schizzata di tutti: Harley Quinn (Margot Robbie). Quindi, dopo averli ricattati uno ad uno in caso di diserzione, questo manipolo di delinquenti viene gettato sulla remota isola di Corto Maltese, che ricorda molto Cuba, dove anche le pietre sono antiamericane. La loro missione, sotto la guida sul territorio del colonnello Rick Flag (Joel Kinnaman) e le direttive audio del centro operativo di Amanda Waller (Viola Davis), è quella di distruggere Starro, gigantesca stella marina e parassita alieno che si nutre di umani e che è racchiusa nella più impenetrabile delle torri. Destino di questo mostro? Quello di essere lanciato sugli Stati Uniti per infettare ogni loro abitante.

In un cast 'all star' anche Peter Capaldi (World War Z), David Dastmalchian (Dune), Daniela Melchior, Michael Rooker (Guardiani della Galassia), Alice Braga (Elysium), Pete Davidson (Il re di Staten Island), Joaquín Cosio (Spider-Man: Un nuovo universo), Juan Diego Botto (The Europeans), Storm Reid (L'uomo invisibile), Nathan Fillion (Guardiani della Galassia), Steve Agee (L'Angelo del male - Brightburn), Sean Gunn (Guardiani della Galassia), Mayling Ng (Wonder Woman), Flula Borg (Ralph spacca Internet) e Jennifer Holland (L'Angelo del male - Brightburn). Il regista James Gunn (Guardiani della Galassia) ha diretto il film da una sua sceneggiatura, basata sui personaggi della DC. Il film è prodotto da Charles Roven e Peter Safran, mentre Zack Snyder, Deborah Snyder, Walter Hamada, Chantal Nong Vo, Nikolas Korda e Richard Suckle sono i produttori esecutivi. La squadra creativa di Gunn include poi il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, i montatori Fred Raskin e Christian Wagner e la costumista Judianna Makovsky. Musiche, infine, di John Murphy (Kick-Ass).