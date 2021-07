Morto De Rienzo: sequestrato cellulare dell'attore

È morto d'infarto giovedì sera nella sua casa di Roma, l'attore Libero De Rienzo. Napoletano, 44 anni, era figlio di Fiore De Rienzo, ex aiuto regista di Citto Maselli. Aveva vinto il David di Donatello nel 2002. Nel 2006, nel film Fortpàsc di Marco Risi, ha interpretato il giornalista Giancarlo Siani. La Procura di Roma ha aperto un'indagine nell'ipotesi che il decesso sia stato 'conseguenza di altro reato'.

Sarà affidato lunedì dai pm della Procura di Roma l'incarico per l'autopsia sul corpo dell'attore Libero De Rienzo. Il sostituto procuratore Francesco Minisci ha aperto ieri un fascicolo di indagine in cui si ipotizza il reato di "morte come conseguenza di altro reato".

I magistrati disporranno anche l'esame tossicologico: obiettivo di chi indaga è capire se l'attore nelle ore precedenti al decesso abbia assunto sostanze stupefacenti.



Su richiesta della Procura di Roma i carabinieri hanno proceduto al sequestro del cellulare dell'attore Libero De Rienzo, trovato privo di vita nella serata di giovedì nel suo appartamento nel quartiere Aurelio. Gli inquirenti, che procedono per reato di morte come conseguenza di altro reato, vogliono ricostruire le ore precedenti al decesso dell'artista che sarebbe avvenuto, secondo una prima stima, 24 ore prima del suo ritrovamento. Il cellulare potrebbe fornire risposte sui contatti che De Rienzo ha avuto nei giorni passati. Intanto gli investigatori hanno hanno opposto i sigilli della abitazione. Gli inquirenti anche oggi hanno ascoltato alcuni testimoni per ottenere elementi utili alle indagini da chi ha incontrato l'attore nelle ore precedenti alla morte.