Cannes: Flag Day, Sean Penn e famiglia in concorso

In FLAG DAY, di e con Sean Penn, per prima cosa si nota subito l'amore del regista per la figlia Dylan protagonista, insieme al fratello Hopper, di questo thriller biografico in concorso alla 74/ma edizione del Festival di Cannes. Primi piani pieni di affetto per raccontare la storia di questa ragazza, Jennifer (Dylan Penn), che ha avuto come padre John Vogel (interpretato dallo stesso regista), una figura complicata, un eterno Peter Pan che ama truffare e falsificare banconote, ma che ha dalla sua il fascino di chi trasgredisce con disinvoltura, quasi senza accorgersene. Nato nel giorno del Flag Day, il 14 giugno, John si sente un po' il figlio della bandiera americana, la sua emanazione e così non a caso il suo motto è nel segno dell'American Dream: "Bisogna a tutti costi lasciare una traccia". Tratto dal libro autobiografico di Jennifer Vogel FLIM - FLAM MAN: THE TRUE STORY OF MY FATHER'S LIFE, il film racconta la storia appunto di questa figlia che deve lottare per superare i problemi causati dall'amorevole, ma non del tutto innocente padre, rapinatore di banche e truffatore che si è sottratto all'arresto per anni. Tutto inizia nel 1992 quando un Sean Penn, con barba e baffi d'epoca, divide ancora la sua vita con la moglie alcolizzata e i due figli che a un certo punto decidono di voler vivere con lui. Da qui un lungo calvario familiare per i Vogel con abbandoni, galera, ritorni improvvisi di John che a un certo punto, dopo 15 anni, ritrova l'amata figlia Jennifer (ovvero quella che diventerà l'autrice delle sue memorie) affermata giornalista d'inchiesta. Nel film tanta bella musica, quella di Cat Power, Glen Hansard e Eddie Vedder, insieme a quella di Chopin, una passione del truffatore. Comunque il protagonista di FLAG DAY, permeato della più tradizionale epopea americana dal sapore western, non manca d'energia: oltre ad aver falsificato più di venti milioni di dollari, ha anche scritto un romanzo, inventato un telaio per allungare i jeans e fatto in modo che Jennifer, a dieci anni, vedesse 'Rocky' in un teatro vuoto alla vigilia di Natale. Il libro, come il film, racconta le sue fughe, gli appostamenti, i test della macchina della verità e comunque l'affetto tra un padre è una figlia che sopravvive alle molte assenze e il crimine. Nel cast di FLAG DAY che uscirà in Italia con Lucky Red anche: Josh Brolin, Miles Teller, Katheryn Winnick ed Eddie Marsan.