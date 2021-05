Jennifer Lopez e Ben Affleck si baciano in pubblico a Miami

(ANSA) - NEW YORK, 26 MAG - Il ritorno di 'Bennifer' sembra sempre più una certezza. Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati visti mentre si baciano in una palestra a Miami. Secondo quanto scrivono diversi media americani, i due, che sono stati quasi sul punto di sposarsi nel 2004, si sono scambiati tenerezza durante una pausa tra le loro rispettive sessioni di personal trainer.

"Sembrano due persone estremamente a proprio agio tra di loro - ha detto una fonte - e anche in una fase di luna di miele e amore. Si divertono, Jennifer va in palestra tutti I giorni, fa parte della sua routine e Ben ci tiene ad essere presente".

La Lopez e Affleck, rimasti amici dopo la fine della loro relazione, hanno passato diverso tempo assieme dopo la rottura di lei con Alex Rodriguez. (ANSA).