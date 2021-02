Golden Globe: Pausini candidata, Loren non c'è

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Due candidature per La vita davanti a sé (The Life ahead), il film di Edoardo Ponti ai Golden Globe: gareggerà come miglior film in lingua straniera e per le musiche, mentre l'attesa nomination alla protagonista Sophia Loren non c'è.

Laura Pausini è candidata con il brano "Io sì/Seen", original song del film originale Netflix prodotto da Palomar, basato sul romanzo di Romain Gary , frutto della collaborazione di Laura Pausini con Diane Warren e Niccolò Agliardi: è infatti in lizza nella categoria Miglior canzone originale. La cerimonia di premiazione è fissata per il prossimo 28 febbraio a Los Angeles.

(ANSA).