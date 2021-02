Berlino: in giuria festival 2021 anche Gianfranco Rosi

Ci sarà anche l'italiano Gianfranco Rosi, nella giuria della Berlinale 2021. Ne ha dato notizia oggi il festival dell'Orso in una nota. In giuria sono stati scelti tutti registi premiati in passato con l'orso d'oro.

Fra questi, l'iraniano Mohammad Rasoulof, l'israeliano Nadav Lapid, la rumena Adina Pintilie, l'ungherese Ildikó Enyedi e Jasmila Žbanić della della Bosnia Erzegovina. Rosi vinse nel 2016 con "Fuocoammare"