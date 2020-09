Esce a dicembre 10 Giorni con Babbo Natale

Dopo il successo di "10 giorni senza mamma", premiato con il Biglietto d'oro come film più visto in sala nella stagione 2018/2019 con 7 milioni e mezzo di euro d'incasso al botteghino, uscirà nei cinema il 16 dicembre 2020 il sequel "10 Giorni con Babbo Natale", diretto da Alessandro Genovesi e prodotto da Colorado Film in collaborazione con Medusa Film che lo distribuirà anche nelle sale italiane.

Tornano i protagonisti del primo film, Fabio De Luigi e Valentina Lodovini affiancati questa volta da un travolgente Diego Abatantuono nei panni di Babbo Natale. Insieme a loro i giovanissimi Angelica Elli, Matteo Castellucci e Bianca Usai.

La famiglia "tutta matta" di "10 giorni senza mamma" è alle prese con nuovi problemi sulla divisione dei ruoli e con un'avventura che la porterà in viaggio verso la Lapponia.