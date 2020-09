Tom Cruise andrà nello spazio nel 2021 per nuovo film

Tom Cruise andrà nello spazio nel 2021. Il progetto ancora senza titolo di girare un film al di fuori dei confini terrestri diventa realtà grazie all'aiuto di Elon Musk. La straordinaria notizia è arrivata su Twitter. "E' confermato - si legge - che @CommanderMLA (alias l'astronauta Michael Lopez-Alegria) sarà al comando della missione Crew Dragon di @SpaceX @Axiom_Space con il regista @DougLiman e Tom Cruise. Resta un posto vuoto. Il lancio è previsto nell'ottobre del 2021".

La notizia di un film nello spazio aveva cominciato a trapelare circa un mese fa e la stessa Nasa aveva confermato una collaborazione con l'attore per girare un film sulla stazione spaziale internazionale che orbita a circa 400 km dalla Terra.

Lo scorso maggio era stata annunciata invece la scelta di Doug Liman come regista. Cruise invece diventerà il primo attore a compiere un viaggio extraterrestre, così come Liman il primo regista per l'impresa.