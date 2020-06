Cinema: alla Fondazione DiCaprio l'Ischia Social Award

Va alla Leonardo Di Caprio Foundation e al regista e produttore premio Oscar Fisher Stevens l'Ischia social cinema Award assegnato dal Global Film & Music festival (12-19 luglio). L'attore italo-americano, che dal 1998 è un attivista per la salvaguardia dell'ambiente, con il suo amico Fisher ha co-prodotto 'And We Go Green', il lungometraggio sulla Formula E diretto dallo stesso Stevens e da Malcom Venville.

''Questo appassionante documentario è solo un nuovo capitolo dell'impegno di DiCaprio e Stevens. Dopo essere stato presentato lo scorso anno a Cannes oggi grazie alla rete è patrimonio di tutti con la possibilità di accedere anche a contenuti inediti.

Una operazione globale che ci fa riflettere sul futuro della mobilità seguendo le storie degli 'amici del pianeta, implacabili in pista' - dichiara Franco Nero, honorary member dell'Accademia Internazionale Arte Ischia - Ci auguriamo che Leonardo DiCaprio possa tornare presto in Campania, nelle località che ama, dalle costiere alle isole, a Pompei''.

Nell'albo d'oro dell'Ischia - Social Cinema Forum: Bob Geldof, Trudie Styler, Kerry Kennedy, Paul Allen, Vivienne Westwood, Andrea Bocelli Foundation.

Il documentario 'And We Go Green' è dedicato al campionato per auto elettriche creato da Alejandro Agag. Tra i protagonisti Jean-Eric Vergne Sam Bird, Andre Lottterer, Lucas di Grassi. Le loro storie sono seguite da Fisher Stevens, Malcolm Venville e Leonardo DiCaprio, per mostrare l'importanza delle competizioni completamente elettriche su strada nella lotta contro il cambiamento climatico e i livelli di inquinamento nell'aria delle città. Tra i primi ospiti annunciati del Global Festival 2020, presieduto dall'attrice e produttrice Carolina Rosi, affiancata dall'ex presidente dell'Academy Cheryl Boone Isaacs e dal produttore Andrea Iervolino, ci sono i giovanissimi attori Roman Griffin Davis e Federico Ielapi protagonisti di "Jojo Rabbit" e "Pinocchio" di Matteo Garrone.