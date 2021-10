Premio Nobel per la Letteratura 2021 a Abdulrazak Gurnah

Il Premio Nobel 2021 per la Letteratura va a Abdulrazak Gurnah.

Il #Premio Nobel per la Letteratura 2021 è stato assegnato al romanziere Abdulrazak Gurnah "per la sua intransigente e profonda analisi degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel golfo tra culture e continenti". E' la motivazione annunciata dall'Accademia di Svezia. E' stato professore di inglese al Postcolonial Literatures dell'Università del Kent a Caterburry.

L'ANNUNCIO DELL'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO NOBEL PER LA LETTERATURA 2021

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j