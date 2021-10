Domani il Nobel per la Pace, Greta e l'Oms tra i favoriti

I bookmakers danno Greta Thunberg come favorita per il Nobel per la Pace 2021 che sarà assegnato domani mattina. Secondo quanto riporta Agipronews, la giovane attivista svedese, simbolo della lotta al cambiamento climatico, è data a 1,85 su Snai mentre gli scommettitori puntano sull'assegnazione del prestigioso premio all'Oms, l'Organizzazione mondiale della Sanità in prima linea nella lotta alla pandemia.

Al terzo posto - si legge sul sito dell'agenzia sui giochi a pronostico e le scommesse - ci sarebbero invece Alexei Navalny e Reporters Sans Frontieres. Seguono Svetlana Tikhanovskaya, la candidata bielorussa che ha sfidato Alexander Lukashenko alle elezioni, la premier neozelandese Jacinda Ardern e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Ma anche il movimento Black Lives Matter.