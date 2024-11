Michelangelo nel Diluvio Universale dipinse una donna 'con cancro al seno'

Una donna dipinta da Michelangelo nel Giudizio Universale, capolavoro della Cappella Sistina, potrebbe essere affetta da un cancro al seno. È l'ipotesi formulata da alcuni ricercatori in uno studio pubblicato sulla rivista medica The Breast e rimbalzato sui media internazionali: la figura femminile, coperta soltanto da un velo blu, si tiene le costole sotto il seno, che a destra appare sfigurato in modo coerente con i sintomi della malattia, così come la zona intorno all'ascella destra.



Il Diluvio universale - si fa notare nello studio - fa parte delle Storie della Genesi, affrescate dall'artista tra il 1508 e il 1512 sulla volta della Cappella Sistina a Roma. Raffaella Bianucci, bioantropologa dell'Università di Parigi Saclay, si è soffermata in particolare sul seno destro della donna, che ha il capezzolo rientrante e l'areola (la zona circolare che lo circonda) irregolare e con evidenti segni di erosione. Inoltre sotto l'ascella si vede un rigonfiamento compatibile con linfonodi ingrossati. Segni che farebbero pensare a un carcinoma al seno.



Secondo Bianucci, la scoperta potrebbe confermare l'incidenza del cancro già nel 1508, anno in cui Michelangelo dipinse l'affresco, e le innovazioni scientifiche nell'identificazione delle malattie in quell'epoca. Tra l'altro Michelangelo aveva studiato anatomia umana, perfezionando i suoi studi anche con dissezioni di cadaveri prima di lavorare alle Storie della Genesi. Se l'intuizione fosse esatta, si può ipotizzare che l'artista volesse rappresentare l'idea dell'inevitabilità della morte.

