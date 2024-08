Banksy, nel sesto giorno spunta la Leonessa Incatenata

Nuova sorpresa a Londra, firmata Banksy. Chi ipotizzava che il ciclo del London Zoo pensato e realizzato dal writer in città si fosse concluso, si è dovuto ricredere. Oggi, per il sesto giorno consecutivo, è comparsa una nuova silhouette per le strade della capitale britannica: un felino - per molti un gatto, per altri, come Stefano Antonelli, curatore di mostre italiane dedicate allo street artist, una leonessa incatenata - che si stiracchia, come testimonia la nuova immagine postata sul profilo Instagram ufficiale dell'artista.

Un nuovo animale che va così ad aggiungersi a capra, elefanti, scimmiette, lupo (subito rubato) e pellicani, per l'operazione animalista e ambientalista, secondo le interpretazioni più accreditate, avviata dal celebre street artist e subito soprannominata London Zoo. Il nuovo stencil (nero, come gli altri cinque già svelati) è apparso sulla struttura in legno di un cartellone pubblicitario vuoto e degradato a Cricklewood, zona a nord-ovest di Londra.

Nei giorni scorsi la capra (o forse uno stambecco) in bilico era stata individuata nel quartiere di Kew Bridge, mentre i due elefanti con le proboscidi che cercano di sfiorarsi erano spuntati a Chelsea. Le tre scimmiette dondolano sotto un ponte della ferrovia a Brick Lane, il lupo che ulula alla luna è apparso su un'antenna satellitare a Peckham, nel sud della metropoli, e infine, i pellicani che mangiano pesci sull'insegna di un pub a Walthamstow.

Ma non tutte le opere hanno avuto la stessa fortuna: il lupo, con tutta la parabola, è stato rubato poche ore dopo la sua realizzazione da due uomini incappucciati (la polizia sta indagando per individuare i responsabili ripresi dalle telecamere), la capra è stata messa sotto perspex, e la coppia di elefanti è stata vandalizzata con strisce di vernice bianca.

Come accaduto in precedenza le immagini del nuovo lavoro sono state pubblicate dall'artista sul suo profilo Instagram e sul sito banksy.co.uk, ma senza spiegazioni di sorta, lasciando libera interpretazione ai fan dell'artista di strada. Lo stesso team di comunicazione di Banksy ha preferito non commentare il possibile significato dietro la serie di disegni, lasciando che "le persone possano farsi una loro idea".

Rimane anche il dubbio se e per quanto ancora il progetto continuerà ad animare le strade di Londra.

