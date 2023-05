Privacyday a Pisa con i professionisti della tutela dei dati

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Il 25 maggio 2018 veniva introdotto il Regolamento europeo sulla protezione dei dati, e "da allora sono stati comminati 5 miliardi di euro di sanzioni per violazioni della privacy in Europa", mentre ora, "tra le principali sfide che necessitano di soluzioni sostenibili, ci sono gli impatti dell'intelligenza artificiale sulla vita delle persone".

Lo si legge in una nota di Federprivacy, alla vigilia del 'Privacyday forum', un'assise che runirà professionisti del settore ed esperti, domani, a Pisa, nella sede del Cnr.

Per il presidente di Federprivacy, Nicola Bernardi, "quando le decisioni automatizzate degli algoritmi sono talmente invasive da avere ripercussioni negative sulla psiche delle persone non si può più parlare del rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali come di un mero adempimento burocratico, ma specialmente con la diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale diventa una vera e propria questione sociale di portata planetaria a cui vanno trovate soluzioni sostenibili", si legge infine. (ANSA).