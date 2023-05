Il futuro è il tema del Premio Domori

(ANSA) - TRIESTE, 23 MAG - interminati_spazi 2023: (pre)Visioni. Spunti per il possibile. E' questo il titolo della quarta edizione del progetto fotografico #interminati_spazi promosso da Domori, sotto la guida artistica del fotografo Maurizio Galimberti. L'indirizzo scelto per quest'anno si basa sul fatto che attraversiamo tempi in cui fare previsioni diventa sempre più difficile e azzardato, per questo Domori e la Fotografia ha fatto una scelta controcorrente andando a caccia di spunti per "il possibile", cogliendo possibilità e cambiamenti in divenire e invitando a essere "coraggiosi e visionari".

#DomorielaFotografia collabora con grandi personalità del mondo della fotografia, costruendo percorsi culturali, di formazione, espositivi e creativi. Interminati_spazi chiuderà la raccolta di foto il 2 agosto; una parte dei lavori verrà selezionata da Galimberti per l'allestimento della mostra finale (che si terrà come nel 2022 nello Spazio Polifunzionale del Domori Store, in Piazza San Carlo, a Torino). (ANSA).