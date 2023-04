Nasce door il nuovo mensile di Repubblica

(ANSA) - TORINO, 12 APR - Arriva in edicola il 13 aprile il primo numero di door, il nuovo mensile allegato a Repubblica dedicato al mondo del design e dell'arredo, con la direzione di Emanuele Farneti, alla guida anche del settimanale "d". Con lui, la condirettrice Simona Movilia e il direttore creativo Davies Costacurta. Su door, ogni mese, verranno infatti raccontate le eccellenze del settore dell'arredo: designer, imprenditori, prodotti e progetti. Ma door "aprirà le porte" anche di molti altri mondi, a cominciare dall'arte contemporanea, i viaggi, il food, per arrivare a coprire le tecnologie, le auto, i gioielli, gli orologi e gli accessori, tutti ambiti in cui il design gioca un ruolo da protagonista. Particolarmente importante è lo spazio dedicato alla moda.

door va ad aggiungersi al verticale di Repubblica RDesign, diretto da Aurelio Magistà, offrendo una copertura a tutto campo del settore del mobile italiano. Il primo numero conta 400 pagine complessive di cui 167 di raccolta pubblicitaria. Il lancio sarà accompagnato da diversi eventi nel corso della Milano Design Week e del Salone del Mobile.

"Con door racconteremo come il design innova luoghi e stili di vita, descrivendo un mondo che cambia anche dentro il nostro salotto" commenta Molinari. "door è innanzitutto un giornale di case. Non le quattro mura che le delimitano ma tutto ciò che contengono: il nostro rapporto con le cose che ci circondano, gli anni che vi abbiamo trascorso dentro, le parole, le risate e la musica che ne hanno riempito l'aria, le persone che le hanno abitate a lungo o che magari sono venute soltanto una sera a bere un bicchiere di vino" spiega Farneti.

"door dimostra che anche la carta stampata ha una grande valenza per i nostri clienti, come testimonia la raccolta pubblicitaria di questi primi numeri. Ma solo a condizione di offrire una qualità straordinaria, un prodotto di altissimo livello come door, che, così come è avvenuto con d" aggiunge Raimondo Zanaboni, amministratore delegato della Manzoni & C.

