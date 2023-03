Il 21 maggio la XIII Giornata nazionale dimore storiche

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "Si terrà il 21 maggio la XIII Giornata nazionale delle dimore storiche. Una manifestazione unica nel suo genere". Ad annunciarlo, il presidente dell'Adsi, Giacomo Di Thiene, oggi nel corso del nuovo ANSA Incontra sul tema "Il turismo diffuso con Airbnb e il ruolo del patrimonio storico", curato dalla Redazione cultura, spettacoli e turismo e trasmesso in streaming su ANSA.it e sui canali social dell'Agenzia.

"Lo scorso anno - racconta Di Thiene - abbiamo aperto oltre 500 tra giardini, rocche, ville e castelli, su tutto il territorio nazionale. Un record assoluto, per un'iniziativa che vuole avvicinare la società civile a questo patrimonio e fare in modo che si apprezzi anche quante filiere occupazionali possono esserci dietro. In molti casi - aggiunge - saranno gli stessi proprietari dei beni ad accogliere i turisti, per trasmettere la loro passione e senso di responsabilità".

Ma questa è una delle tre manifestazioni organizzate dall'Adsi.

"Dall'anno scorso - dice il presidente - abbiamo inaugurato anche Carte in dimora in collaborazione con l'Associazione generale degli archivi. E c'è poi Coltiviamo la cultura, realizzata con Confagricoltura, per ricordare che queste dimore hanno un fortissimo legame con il territorio da cui dipende l'enogastronomia italiana. Il turismo dei territorio - conclude - è fondamentale perché alimenta un turismo di qualità, che non vuol dire alto spendente, ma che apprezza certe caratteristiche". (ANSA).