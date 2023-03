Umorismo e poesia nel magico mondo del Cirque du Soleil

Nell'Europa rinascimentale le chiamavano le camere dello stupore, perché quando si entrava era difficile non rimanere a bocca aperta. Erano gli antenati dei musei: qui si trovavano cimeli storici, opere d'arte, misteriosi souvenir di viaggio o artefatti. Un mondo incantato, dove regnava l'immaginazione e la creatività. Come quello in cui trasporta l'ultimo spettacolo del Cirque du Soleil, "Kurios - Cabinet of Curiositie". Un luogo di magia, illusioni, personaggi straordinari, acrobati incredibili, ma anche di poesia, dove con umorismo e dolcezza, si esplorano i sentimenti e si materializzano i sogni.

Quella che è approdata martedì sera a Roma è la 35/a produzione della compagnia canadese che dal 1984 ha ispirato più di 220 milioni di persone in tutto il mondo. Scritto e diretto da Michel Laprise, presentato dai partner italiani Show Bees e Vivo Concerti, lo show si avvale di un team creativo composto da 17 persone guidate da Guy Laliberté e Jean-François Bouchard. Lo spettacolo, che ha venduto finora oltre 130.000 biglietti in Italia, resterà a Tor di Quinto nella capitale fino a sabato 29 aprile, per poi spostarsi a Milano a Piazzale Cuoco da mercoledì 10 maggio 2023 rimanendoci fino a domenica 25 giugno. Questa volta si entra nella camera delle meraviglie di un Cercatore, che crede in un mondo invisibile dove risiedono le idee più folli e i sogni più grandiosi.

La scena si svolge in un universo che fa riferimento all'inizio della rivoluzione industriale del XIX secolo dove il motore a vapore regna sovrano, ma tutto si è evoluto in maniera strana e il progresso ha assunto una dimensione più umana. "È come se Jules Verne incontrasse Thomas Edison in una realtà alternativa, fuori dal tempo", ha spiegato lo scenografo Stéphane Roy. Cabinet of Curiosities ha un cast di 49 artisti provenienti da 17 paesi diversi che entrano in scena attraverso quella che sembra l'imboccatura di un tunnel ferroviario. Oltre al padrone di casa, il Cercatore, ci sono i Curiosistani che attivano la sua immaginazione, guidati dal signor Microcosmos, che è l'incarnazione del progresso tecnologico. E poi Nico - L'uomo fisarmonica, perfetto tuttofare; Klara, che può ricevere onde alfa girando sui talloni e puntando la "gonna antenna" in varie direzioni; Kurios Winch e Kurios Plunger, due bizzarri robot costruiti con scarti e parti riciclate dallo stesso Cercatore.

Sono musicisti, acrobati, giocolieri, percussionisti e ballerini che si muovono in ambiente a volte festoso, altre scherzoso o malinconico. Un'acrobata salta sulla sua bicicletta sospesa a mezz'aria, uno strano direttore circense dirige un circo in miniatura con artisti invisibili, contorsionisti danno vita una serie di incredibili piramidi, gli ospiti di una cena che finiscono in un mondo capovolto, creature sottomarine piroettano, saltano e rimbalzano su una rete che copre l'intero palco, un artista usa solo le sue dita per raccontare una storia che viene filmata e proiettata, in tempo reale, su una mongolfiera che funge da schermo. Fino al gran finale dove un gruppo di 13 artisti esegue sequenze spettacolari di acrobazie perfettamente sincronizzate e piramidi umane che mettono in mostra l'incredibile agilità del corpo.