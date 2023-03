Van Gogh Experience, a Stupinigi la mostra multimediale

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - Arriva a Torino, alla Citroniera di Ponente della Palazzina di Caccia di Stupinigi, Van Gogh Experience, la produzione internazionale targata Next Exhibition. In un'area di oltre duecento metri quadri ogni superficie prende vita e diventa arte, avvolgendo a 360 gradi il visitatore. Il video, della durata di venti minuti circa, viene proposto in loop ed è possibile visionarlo più volte, da diversi punti di vista: in piedi o comodamente seduti sui pouf disseminati nella stanza, diventando parte integrante del quadro scenico. L'osservatore diventa protagonista dell'opera. Il videomapping non coinvolgerà soltanto la vista, ma anche l'udito, con una colonna sonora di musica classica.

Presenti in mostra tre scenari, ideali per i selfie: il campo di grano, i girasoli e la camera di Van Gogh.

L'organizzazione invita il pubblico a fotografare e a condividere la propria esperienza in mostra sui social, utilizzando i canali ufficiali: per facebook /vangoghthexperience e per IG next.exhibition.

Non mancano i contributi video, fruibili lungo il percorso e nella sala cinema. Tra questi, in collaborazione con la piattaforma Eduflix, la narrazione del rapporto di Van Gogh con i colori, a cura del critico e storico dell'arte Flavio Caroli. Le ultime sale ospitano la didattica e il bookshop. Nella sala didattica grandi e piccoli sono liberi di dare sfogo all'estro creativo e creare in stile Van Gogh. Il disegno può essere scannerizzato ed essere condiviso, visibile a tutti, sulla parete in mostra.

