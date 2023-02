Restituito dipinto XV sec. rubato nel 1968 al Duomo di Siena

(ANSA) - SIENA, 23 FEB - Un dipinto del XV secolo raffigurante 'Madonna col bambino' trafugato nel 1968 a Siena dal Museo dell'Opera del Duomo è stato restituito dal Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze dopo essere stato individuato tra quelli portati via. L'indagine si è basata sulla comparazione delle fotografie pubblicate sui cataloghi d'asta con quelle contenute nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti. Il dipinto è attribuito a Lippo D'Andrea, pittore fiorentino del Quattrocento, noto alla storiografia artistica come Pseudo Ambrogio di Baldese e citato da Giorgio Vasari nella vita di Lorenzo Monaco.

L'attività investigativa, coordinata dalla procura di Firenze, ha consentito di appurare che l'opera pittorica, una volta asportata nel 1968, per diversi anni è rimasta sconosciuta al mercato riapparendo nel 1999 in una casa d'aste svizzera, dove veniva acquistata da un collezionista italiano. Le indagini inoltre, hanno consentito di appurare l'estraneità ai fatti dei soggetti coinvolti trattandosi di acquisti fatti in buona fede.

(ANSA).