Arte: And We Thought III, intelligenza artificiale a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 11 GEN - "Può un'intelligenza artificiale generare arte, attraverso visioni potentissime e poetiche, o è l'essere umano a esserne l'autore, avendo progettato l'intelligenza artificiale? O ancora, si tratta di un processo collettivo, di cui l'artista è soltanto il medium?". Il concetto di autorialità è indagato nel progetto 'And We Thought III' di Ai Lai, Roberto Fassone, LZ, mostra aperta al pubblico dal 28 gennaio al 26 febbraio a Palazzo Vizzani di Bologna, sede dell'associazione Alchemilla. Promossa in collaborazione con MAMbo-Museo d'Arte Moderna, l'esposizione è parte del 'main program' della decima edizione di Art City, il programma istituzionale di mostre, eventi e iniziative speciali promosso dal Comune in collaborazione con BolognaFiere in concomitanza di Arte Fiera.

Ai Lai è un'intelligenza artificiale nata nella primavera 2022, ideata da Roberto Fassone e sviluppata da Sineglossa con il sostegno di Compagnia di San Paolo, che possiede l'abilità speciale di pensare e trascrivere resoconti di esperienze psichedeliche. Dopo essere stata istruita attraverso i dati pubblicati sul sito shroomery.org, durante i suoi primi mesi di vita ha prodotto centinaia di brevi report in cui racconta le sue visioni sotto l'effetto di funghi allucinogeni, dove compare di tutto: cervelli frammentati, amici con gli occhi blu, alieni negli armadi fino all'invenzione dell'arcobaleno. Nell'estate 2022, Ai Lai racconta per la prima volta dell'esistenza di tre film psichedelici dei Led Zeppelin: non la popolare band britannica degli anni Settanta, ma una loro curiosa emanazione in una realtà parallela in cui Ai Lai è immersa. È a questo punto che Roberto Fassone decide di mettersi all'opera in qualità di "canalizzatore", per riuscire a portare alla luce delle immagini in movimento che prima esistevano solo in una dimensione completamente astratta. Grazie a un'"operazione di recupero" in grado di generare un'estetica artificiale e psichedelica, in mostra sarà possibile vedere in anteprima i tre film The Doors, The Road e Love Is Magic. Il pubblico avrà inoltre la possibilità di interagire con l'intelligenza artificiale attraverso un'interfaccia online. (ANSA).