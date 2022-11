Arte Fiera torna a febbraio a Bologna con molte novità

(ANSA) - BOLOGNA, 30 NOV - Arte Fiera torna dal 3 al 5 febbraio a Bologna, riguadagnando il suo ruolo tradizionale di prima fiera dell'anno in Italia, e riprende la propria sede storica: i padiglioni 25 e 26, principale affaccio del quartiere fieristico sulla città. Quella del 2023 è la 46/a edizione della manifestazione e la quarta sotto la direzione artistica di Simone Menegoi: un'edizione dal forte spirito di innovamento, a partire dalla scelta di coinvolgere il collezionista Enea Righi nel ruolo di Managing Director. Sancisce inoltre il rilancio del dialogo con Angamc, Associazione Nazionale Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea, con cui Arte Fiera ha creato un tavolo di confronto permanente.

Il percorso di rinnovamento, destinato a consolidarsi negli anni a venire, vede sostanziali cambiamenti su diversi fronti: il public program, l'allestimento delle aree comuni, l'accoglienza del pubblico. Tra le novità, 'Opus novum', la commissione di un'opera inedita rivolta a un artista italiano affermato: nel 2023 andrà a un maestro riconosciuto, Alberto Garutti. All'ingresso, poi, un megaschermo ospiterà la prima Led Wall Commission, video d'artista concepiti per la visione di chi sta attraversando la soglia del quartiere, dedicata a un video maker affermato nell'ambito delle arti visive e nel mondo del cinema come Yuri Ancarani, che negli stessi giorni sarà protagonista di una mostra personale al MAMbo-Museo d'Arte Moderna. Novità anche nell'allestimento: il Centro Servizi, che accoglie il visitatore prima dell'ingresso nei padiglioni, porta la firma di Mario Cucinella Architect, che ha proposto il riadattamento dell'installazione "Design with Nature", progetto per l'ultimo Salone del Mobile di Milano.

Son 135 gli espositori della Main Section e delle tre sezioni su invito: la neonata Multipli, dedicata alle opere in edizione; l'ormai consolidata Pittura XXI, che offre uno scorcio sulla pittura del nuovo millennio; Fotografia e immagini in movimento, che affronta il medium fotografico con un approccio interdisciplinare. Debutta inoltre Percorso, che propone un viaggio nell'arte dalla prima metà del XX secolo a oggi. (ANSA).