NFType, galleria web celebra le lettere 3D

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Una mostra in una galleria virtuale accessibile gratuitamente: così il creatore della NFT Art, Lorenzo Marini, sbarca nel metaverso dopo il suo 'Manifesto per la liberazione delle lettere' dello scorso anno.

Fino al 28 dicembre 2022 la Type Art, nuova forma d'arte creata da lui nel 2016 sarà accessibile sul sito nftype.it. Il percorso espositivo presenta 12 opere di arte dinamica, tra cui opere native digitali e digitalizzazioni di opere fisiche che proiettano il visitatore in un'esperienza immersiva, potenziata dalla sincronizzazione musicale.

"L'evoluzione del bidimensionale è naturalmente il 3D.

L'evoluzione della tela è naturalmente il digitale - commenta Lorenzo Marini - NFT è stata la parola chiave del 2021, e lo sarà anche per i prossimi anni. Amo i Non Fungible Token perché hanno cambiato il rapporto tra il pubblico e la tecnologia, tra gli artisti e i mercanti, tra la tela e il digitale. Ma li amo specialmente perché hanno animato le opere d'arte, dove tutto diventa dinamico, vibrante, propulsivo".

Marini vive e lavora fra Milano, Los Angeles e New York.

Nella sua carriera da art director "è stato insignito di oltre 500 premi". Nel 2016 Marini ha un'intuizione artistica che lo porta a celebrare la bellezza delle lettere. Le prime mostre si tengono a New York e Miami dove partecipa anche ad Art Basel Miami. Nel 2016 tiene a battesimo, presso il Palazzo della Permanente di Milano, la "Type Art", movimento di cui è caposcuola e che lo porta nel 2017 a esporre alla 57ª Biennale d'arte di Venezia. Espone anche in occasione della 58ª Biennale d'arte, poi a Dubai e infine a Los Angeles dove, nel 2020, vince il Mobius Awards per la creatività del nuovo alfabeto da lui creato, il 'Futurtype'. (ANSA).