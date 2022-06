Esperto, a Firenze Concerto Patti Smith pericoloso per il David

(ANSA) - FIRENZE, 25 GIU - "Il concerto di Patti Smith sotto il David di Michelangelo del 27 giugno, è pericoloso per le caviglie della statua, che sono piene di micro-crepe", inoltre "bisogna assolutamente evitare i raggruppamenti di visitatori vicino alla statua (un gruppo di 60 persone pesa circa 4,5 tonnellate), perché si provocano vibrazioni dannose per le sue caviglie, piene di micro-crepe" mentre "è preferibile avvicinarsi alla Tribuna del David in fila unica, uno di seguito all'altro". Lo afferma, mettendo in guardia da potenziali rischi, l'architetto padovano Fernando De Simone, da anni tenace difensore del capolavoro di Michelangelo di cui propone lo spostamento in un museo antisismico per proteggerlo dai terremoti e pure dalle future vibrazioni dei treni Tav, quando il centro di Firenze sarà sotto attraversato da tunnel dell'Alta velocità. Ad allarmare l'esperto è l'evento con Patti Smith alla Galleria dell'Accademia di Firenze per festeggiare il David e i 140 anni dall'inaugurazione della Tribuna della Galleria, avvenuta nel 1882. Patti Smith si esibirà alle 19 del 27 giugno in un duo acustico, 'An Evening Of Poetry And Music', dove tra musica e poesia darà voce ai suoi poeti e scrittori preferiti ed eseguendo nella loro forma più vera e nuda i brani che l'hanno resa celebre. Per questa occasione, unica, dedicherà un reading musicale al genio di Michelangelo Buonarroti. (ANSA).